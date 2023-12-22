"Неизвестные дроны" были замечены в нескольких российских регионах. Сначала их заметили в Брянской области.
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Россияне заявили об атаке на Брянскую область
Оккупанты сообщили об "атаке беспилотников" в Брянской области. Российские СМИ заявили, что они пытались атаковать резервуары с топливом на территории логистического центра в Брянской области.
По данным местных телеграм-каналов, один БПЛА был замечен неподалеку от нефтехранилища в Суражском районе накануне в 5 утра. Сообщается, что его якобы сбили, а в 500 метрах от него нашли второй дрон, который нес кумулятивный заряд с 22-килограммовой боевой частью.
В полетах этих БПЛА россияне традиционно обвиняют ВСУ. Сообщается, что разрушений якобы нет.
Позже крупные БПЛА заметили в небе в Ростовской области в районе Батайска. Они просто беспрепятственно рассекали в небе.
БПЛА в Ростовской области: смотрите видео
Российская "ПеВеО" работает так "хорошо", что впоследствии дроны были замечены аж в Таганроге.
БПЛА в Таганроге: смотрите видео
БПБЛА долетел до Москвы
Позже россияне заявили, что "беспилотники ВСУ" долетели до Калужской области, из-за чего в аэропорту "Калуги" ввели план "ковер". Оккупанты отчитались об уничтожении 2 БПЛА, однако впоследствии еще один каким-то "магическим образом" оказался в небе над Московской областью.
Позже российские захватчики заявили, что "успешно сбили" его в Подольске на подлете в Москву. Ждем, когда над Москвой возникнут новые пропущенные цели.
Оккупанты обвинили Украину в атаке на нефтепровод "Дружба"
- В России заявили, что украинские дроны якобы пытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области России, что на границе с Украиной и Беларусью.
- Оккупанты утверждают, что 20 декабря обломки БПЛА обнаружили в лесу возле нефтепровода на территории Новозыбковского района.
- Попутно россияне заверили, что якобы объект не получил никаких повреждений, пострадавших также не было.