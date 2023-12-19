Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Отмечают, что информация российских пропагандистов о якобы "сбитии" беспилотников – неправдива.

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Сегодняшняя атака дронов на Брянщину и ряд московских аэропортов – это спецоперация ГУР. Операция продолжается. Заявления об ущербе всех не соответствуют действительности, как и озвученное количество,

– сообщил источник.

Атака беспилотников на Москву

Российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву в 12:35 по местному времени. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утверждал, мол, атаку отбили силы ПВО в Одинцовском городском округе.

Россияне заявили, что обошлись без разрушений и пострадавших.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план "Ковер", были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

Брянщина тоже была под атакой дронов

Также с утра 19 декабря российские власти заявляли об атаках украинских дронов в Калужской и Брянской областях.

В российском министерстве обороны заявили, что к атаке беспилотников причастен "киевский режим". Также в сообщении вражеского ведомства говорилось, что средствами ПВО был сбит один беспилотный летательный аппарат.