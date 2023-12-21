Наразі безпілотники допомагають компенсувати нестачу артилерії, але не замінять її. Такими думками з 24 Каналом поділився військовий експерт Петро Черник.

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Що вплине на хід війни

На думку Черника, змінити перебіг бойових дій могла б наступна зброя:

далекобійні ракети у великій кількості. Хоча б тисяча ATACMS. На американських складах лежить близько 4 тисяч таких одиниць;

сучасна авіація. 61 винищувач F-16 від Нідерландів та Данії українські військові досі не можуть отримати;

багато систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Якби ж вже хоч 61 машину мали, а насправді треба 180, то це б переламало хід війни. Я в цьому впевнений на 100%,

– зазначив Черник.

Ракети ATACMS унікальні – це квазібалістична ракета зі швидкістю 5400 кілометрів на годину. Відстрілюється з M142 HIMARS та M270 MLRS. Швидкість перезаряджання – 15-20 хвилин. Автомобіль рухомий – пуск здійснив і відійшов на кілька кілометрів, потім знов здійснив пуск. Завдання виконуються вночі, противник цього не може бачити.

Чому дрони ніколи не замінять артилерію

В Україні досі немає штатного розпису для оператора дронів, зокрема FPV. Здебільшого "пташками" керують будь-які робочі – від кухаря до зв'язківця.

Однак, за словами Черника, реформа в житті вже реалізована. Лише за певних обставин військові командири вимушено ухвалюють рішення про перенацілювання людей зі штату на оперування FPV-дронами.

Поки Україна не отримає всю необхідну зброю, дрони компенсуватимуть артилерію, проте ніколи її не замінять. Оскільки будь-який БпЛА можна фізично збити або посадити за допомогою радіоелектронної боротьби.

Водночас артилерійську міну або снаряд, які вилітають зі швидкістю 1000 метрів на секунду, практично неможливо збити. Технологію розробляють лише в Америці й вона дуже дорога. Тому навряд чи дістанеться Україні.

Мушу зробити ремарку, тому що відчуваю в нашому інформаційному полі вже розганяють наратив "дрони-дрони-дрони". Про артилерію вже майже перестали говорити – це дуже хибний та шкідливий шлях,

– зазначив Черник.

Чи реально виробити 1 мільйон дронів

Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Україна у 2024 році виробить один мільйон FPV-дронів. Тобто приблизно 80 тисяч одиниць на місяць, понад 3 тисячі БпЛА на день.

Потрібно розуміти, що дві третини від загальної кількості не долітають до цілі, їх збивають або відхиляють засобами РЕБ – це не така вже і космічна цифра. Мільйон дронів абсолютно звідна кількість, яку можна виробити та опанувати.

"Направду потрібні далекобійні дрони-камікадзе зразка "Шахед-136", чим більше, тим краще", – зазначив Петро Черник.

Зверніть увагу! Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін сказав, що у 2024 році Україна зможе виробити понад 10 тисяч ударних БпЛА середньої дальності та близько 1 тисячі дронів з дальністю польотів понад 1000 кілометрів.

БпЛА великої дальності допомогли б знищити залізницю противника на території Росії. Зокрема, колії й трансформаторні станції. Весь привід в окупантів електричний, як і в українців. 90% сил та засобів росіяни довозять залізничними шляхами. Зрештою, битви виграють солдати, а війну – логістика.

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