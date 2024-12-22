24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Ворог знову запустив БпЛА: на Київщині працює ППО

Де зараз ворожі дрони

13:57, 22 грудня Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південний

13:41, 22 грудня Ударний БпЛА на Київщині (Васильків), курс західний.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.

12:46, 22 грудня Ударний БпЛА перебуває в південній частині Чернігівської області, рухається курсом на Київську область. Також є БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний.

12:03, 22 грудня Ударний БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний. Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.