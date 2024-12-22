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Де зараз ворожі дрони

13:57, 22 грудня

  • Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південний
13:41, 22 грудня

  • Ударний БпЛА на Київщині (Васильків), курс західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.
12:46, 22 грудня

Ударний БпЛА перебуває в південній частині Чернігівської області, рухається курсом на Київську область.

Також є БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний.

12:03, 22 грудня

Ударний БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний.

Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

11:37, 22 грудня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.