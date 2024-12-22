24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Дивіться також Ворог знову запустив БпЛА: на Київщині працює ППО
Де зараз ворожі дрони
13:57, 22 грудня
- Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у південно-західному напрямку.
- БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південний
13:41, 22 грудня
- Ударний БпЛА на Київщині (Васильків), курс західний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південний.
12:46, 22 грудня
Ударний БпЛА перебуває в південній частині Чернігівської області, рухається курсом на Київську область.
Також є БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний.
12:03, 22 грудня
Ударний БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний.
Повітряні сили також повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.
11:37, 22 грудня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.