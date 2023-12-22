Ліквідація трьох Су-34 стала болісною втратою для окупантів, оскільки росіяни вироблять близько 10 таких винищувачів на рік. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зауваживши, що збиття літаків на ТОТ може свідчити про те, що ворог розслабився й не очікував такого розвитку подій.
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"Це дуже болісна втрата, тому що Су-34 на сьогодні основний фронтовий бомбардувальник російської авіації. Їх використовують насамперед для завдання ударів по території України з використовуванням КАБів, керованих авіабомб, типу ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 з універсальним модулем планування та корекції польоту, що робить їх більш точними бомбами", – сказав Коваленко.
Росіяни розслабилися на ТОТ
Су-34 на тимчасово окупованих територіях почувається безпечніше, ніж будь-які інші російські літаки. Винищувач може скидати керовані авіаційні бомби на відстані від лінії бойового зіткнення до 30 кілометрів. Тож, літак не наближається до зони, яку можуть використовувати зенітно-ракетні комплекси малого та середнього радіуса дії, тому винищувачі почувалися в умовній безпеці.
"Це проблема для Су-25, який наближається до ліній бойового зіткнення майже на 5 – 6 кілометрів, а іноді навіть ще ближче. Ось тоді такий літак можна збити навіть з використанням переносного зенітно-ракетного комплексу. Наприклад, "Stinger", "Перун", "Ігла-1М" та інші", – наголосив Олександр Коваленко.
Зауважимо, що росіяни втрачають основні авіаційні втрати саме у штурмовиках Су-25. Тому пілот Су-34 дійсно менше напружений, коли наближається до лінії боєзіткнення, ніж льотчик Су-25, хоча літаки різні за функціоналом.
Я не виключаю, що вони розслабилися. Виконували бойове завдання у тих умовах, до яких вони звикли. А тут зненацька щось трапилося,
– підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Як Сили оборони нищать ворожу авіацію
Днями раніше СБУ та ЗСУ провели спецоперацію на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області Росії. Внаслідок атаки уражено два літаки Су-34, які отримали пошкодження планерів та кабіни, що унеможливлює застосування винищувачів для подальших атак.
Таким чином, за тиждень українські військові змогли ліквідувати понад 5 російських штурмовиків Су-34, що стало серйозною втратою для окупантів. Хоча Росія може виробляти такі літаки, проте не у великій кількості – до 10 одиниць на рік.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники мали на озброєнні близько 130 винищувачів Су-34. Найбільшу кількість росіяни втратили у 2022 році, особливо в перші тижні та місяці, коли вважали, що можуть безкарно завдавати ударів по українських містах.
Однак наша ППО успішно відпрацювала й пошкодила або знищила понад 30 ворожих літаків Су-34, а може і більше. Певний період часу росіяни намагалися замінити їх фронтовими бомбардувальниками Су-24.
Російська авіація відправляється "на дно"
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав знищення Су-34 блискучим результатом і спланованою операцією. За його словами, такого значного знищення ворожої авіатехніки давно не було.
- Натомість секретар РНБО Олексій Данілов зізнався, що за цими винищувачами давно полювали. Літаки створювали проблеми для Сил Оборони на Півдні, тому російський брухт відправили у вічний політ.
- Крім того, внаслідок атаки українські воїни мінуснули не тільки літаки. Попередньо відомо, що могли бути ураженими або ліквідованими певна кількість росіян. Достеменно не відомо чи це пілоти.
- У ході бойових дій проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, російські окупанти втратили 324 гелікоптерів та 324 літаків.