Так, летовище атакувала СБУ спільно зі Збройними Силами України. Про це в коментарі 24 Каналу повідомило джерело в українських спецслужбах.

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Морозовськ атакували СБУ та ЗСУ

Представники українських спецслужб зазначили, що російське летовище було важливою ціллю для наших військових. Адже там розташоване місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Росії.

Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча у Росії уже традиційно встигли заявити, що всі БпЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки,

– зазначило джерело у спецслужбах.

Спецпризначенці також наголосили, що на летовищі в момент удару перебували до 20 літаків Су-34. Також на території аеродрому були розташовані 3 радіолокаційних станції та інша техніка, яка могла завдавати шкоду нашій державі.

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