У мережі опублікували наслідки нічної атаки. Зокрема, телеграм-канал "monitor" опублікував кілька світлин.

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На аеродромі під Ростовом лунали вибухи

У мережі одне з російських ЗМІ припускало, що БпЛА буцімто намагалися атакувати місцевий військовий аеродром "Морозовськ". Відомо, що на ньому базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (військова частина №75392).

Наслідки вибухів на аеродромі під Ростовом – більше у галереї

Згідно з відкритою у мережі інформацією, на аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.