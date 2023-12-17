У мережі росіяни активно поширюють кадри атаки. Також ЗМІ припускають, що ціллю атаки міг бути військовий аеродром.

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Під атакою міг опинитися військовий аеродром

Одне з російських видань припустило, що безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром. Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Момент нічної атаки БпЛА на Морозівськ Ростовської області потрапив на відео.

Відео вибухів у Ростовській області:

Губернатор регіону стверджує, що "велику частину безпілотників знищено, жертв немає". Куди поцілили ті БпЛА, які окупантам збити не вдалося, він не уточнив.

Окупанти заявили про збиття понад 30 БпЛА

Російські пропагандистські видання заявили, що вночі їхніми силами "ПеВеО" буцімто було перехоплено 33 безпілотних літальних апаратів над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей. В атаці росіяни традиційно звинувачують Україну.

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