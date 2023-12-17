В сети россияне активно распространяют кадры атаки. Также СМИ предполагают, что целью атаки мог быть военный аэродром.

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Под атакой мог оказаться военный аэродром

Одно из российских изданий предположило, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиационный полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Момент ночной атаки БПЛА на Морозовск Ростовской области попал на видео.

Видео взрывов в Ростовской области:

Губернатор региона утверждает, что "большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет". Куда попали те БПЛА, которые оккупантам сбить не удалось, он не уточнил.

оккупанты заявили об ущербе более 30 БпЛА

Российские пропагандистские издания заявили, что ночью их силами "ПеВеО" якобы было перехвачено 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. В атаке россияне традиционно обвиняют Украину.

Предыдущие взрывы в России