В сети были опубликованы последствия ночной атаки. В частности, телеграм-канал "monitor" показал несколько фотографий.

Смотрите также В Таганроге снова громкие взрывы: мэр убеждает, что событий "не зафиксировано"

На аэродроме под Ростовом раздавались взрывы

В сети одно из российских СМИ предполагало, что БПЛА якобы пытались атаковать местный военный аэродром "Морозовск". Известно, что на нем базируется 559-й гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (военная часть №75392). Оккупанты заявляли, что "все беспилотники сбили", но в сети начали появляться кадры с реальными последствиями ночных взрывов.

Так, на опубликованных в сети фотографиях видно, закрылки, вероятно, Су-34, которые все иссечены. Кроме того, на опубликованных фото также видны надписи: "Ани Лорак спонсор" и послание "От Ярика".

Последствия взрывов на аэродроме под Ростовом – больше в галерее

К слову, согласно открытой в сети информации, на аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34. Во время полномасштабного вторжения на аэродроме "Морозовск" могло базироваться более 30 бомбардировщиков Су-34.

"Взрывная" ночь в России

Кремлевские пропагандисты заявили, что в ночь на 17 декабря территорию России "массированно атаковали беспилотники". Взрывы раздавались в разных областях страны-агрессора. В частности, в сети были сообщения о "хлопке" в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

Российские минобороны традиционно отчитались об "успешной" работе и рассказывали басни об "сбитии 33 беспилотников".