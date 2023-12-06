Российские паблики сообщают, что в Таганроге совсем неспокойно. Там раздался мощный взрыв, который слышал весь город.

Смотрите также Взрыв в Луганске: взорван в авто "депутат" Попов погиб

"Хлопок" в Таганроге

Приблизительно в 16:40 в сети жители страны-агрессорки начали тревожную перекличку, пытаясь выяснить, что это так громко "бахнуло", и где именно. Как оказалось, взрыв ощутили жители разных районов населенного пункта. Кто пишет, что он произошел в районе "Русского поля", кто – "Военного городка", другие говорят, что слышали взрыв на окраине города.

Жители Таганрога обмениваются впечатлениями / Скриншот

На Таганрог уже летела "ракета"

Утром 5 декабря в городе было очень шумно. Местные жители сообщали о звуках взрывов около 10 часов 28 минут по местному времени. Они были настолько мощными, что "аж окна содрогались".

Между тем российские пропагандисты успокаивали население, мол, "ПВО" сбила украинскую ракету.

На День ВСУ в Луганске "подняли в воздух" высокопоставленного оккупанта

6 декабря во временно оккупированном Луганске около 15:00 в центре города раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что вспыхнул автомобиль, в котором находился "депутат" так называемого "народного совета лнр" Олег Попов. Мужчина погиб.

Позже источники 24 Канала сообщили, что подрыв – дело рук СБУ. Попов до того, как стать депутатом руководил многими российскими добробатами, возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев.