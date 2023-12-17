Заяви окупантів, про нібито "збиття" всіх дронів не відповідають дійсності. Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.

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Цілі уражені

Джерела зазначили, що сьогоднішня нічна атака на Ростовську область – робота ГУР МО.

Традиційні заяви ворожого міноборони, що нібито "ПеВеО все збила" – чергова брехня. Цілі уражені. Внаслідок атаки дронів є руйнування.

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Що відомо про атаку на Ростовську область