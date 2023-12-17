Заяви окупантів, про нібито "збиття" всіх дронів не відповідають дійсності. Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.
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Цілі уражені
Джерела зазначили, що сьогоднішня нічна атака на Ростовську область – робота ГУР МО.
Традиційні заяви ворожого міноборони, що нібито "ПеВеО все збила" – чергова брехня. Цілі уражені. Внаслідок атаки дронів є руйнування.
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Що відомо про атаку на Ростовську область
- Зауважимо, що російські телеграм-канали повідомляли про атаку на Ростовську область.
- За інформацією ЗМІ, була атака на військовий аеродром.
- Також у мережі поширили фото щонайменше одного пошкодженого ворожого літака. Зазначали, що, ймовірно, це бомбардувальник Су-34.
- За даними РБК, атака була спрямована по військових об'єктах одразу трьох областей. Зокрема, Ростовської, Липецької та Волгоградської.