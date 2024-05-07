Когда именно ждать похолодания, накануне спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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В мае снова похолодает

Кибальчич писал, что начало новой недели в Украине пройдет с неустойчивой погодой из-за влияния Балтийского циклона и его атмосферных фронтов.

Уже в середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы. Вследствие этого температура воздуха существенно снизится во всех регионах. Особенно в северных, центральных и восточных областях.

Здесь ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0 – 4 градуса мороза. Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только в выходные,

– отметил синоптик.

По прогнозу синоптика ночью среды в Полесье и северных областях 1 – 6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3 мороза. На остальной территории Украины 7 – 12 тепла. Днем максимум 13 – 18, в Карпатах 5 – 10 градусов.

В четверг, 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут дожди, кстати, в высокогорье с мокрым снегом. Ночью 5 – 10 градусов, в северной половине 1 – 6, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 4 градуса. Днем в Украине 10 – 17.

В пятницу ночью 1 – 6 тепла, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -4 градусов. Днем воздух прогреется до 13 – 18 тепла.

В субботу, 11 мая, ночью 4 – 9, днем уже до +22. В воскресенье еще теплее. Так, ночью 7 – 12 градусов, днем до +24.