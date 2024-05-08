В результате дерзких действий оккупантов в населенном пункте были прилеты и пожары в домах. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Россияне сильно обстреляли Белозёрку

Местные паблики сообщили 8 мая около 00 часов 46 минут, что российские захватчики выпустили полный залп из реактивных систем залпового огня с временно оккупированного левого берега Херсонской области. Под ударом оказался сам город Херсон. Очевидцы писали, что там прозвучало много взрывов.

Кроме того, в области также фиксировали вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед", которые двигались в северном направлении. Около 01 часа враг продолжил обстрел Херсона из РСЗО.

Уже через 6 минут стало известно, что в Белозёрке в результате вражеского обстрела есть прилеты. В поселке произошло сильное возгорание, которое очевидцы показали на кадрах.



В Белозёрке начался пожар после вражеского обстрела / Фото из местных телеграм-каналов

Кроме того, местные жители сообщали, что у людей в Белозёрке горят дома в результате прилетов. Около 01 часа 35 минут российские захватчики снова начали обстреливать Херсон и прилегающие населенные пункты с оккупированного левого берега области.

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Россия продолжает обстреливать Херсонскую область