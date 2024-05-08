Внаслідок зухвалих дій окупантів у населеному пункті були прильоти і пожежі у будинках. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Росіяни сильно обстріляли Білозерку

Місцеві пабліки повідомили 8 травня близько 00 годин 46 хвилин, що російські загарбники випустили повний залп з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. Під ударом опинилося саме місто Херсон. Очевидці писали, що там пролунало багато вибухів.

Окрім того, в області також фіксували ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які рухалися в північному напрямку. Близько 01 години ворог продовжив обстріл Херсона з РСЗВ.

Уже через 6 хвилин стало відомо, що у Білозерці внаслідок ворожого обстрілу є прильоти. У селищі сталося сильне займання, яке очевидці показали на кадрах.



У Білозерці почалася пожежа після ворожого обстрілу / Фото з місцевих телеграм-каналів

Крім того, місцеві жителі повідомляли, що у людей у Білозерці горять будинки внаслідок прильотів. Близько 01 години 35 хвилин російські загарбники знову почали обстрілювати Херсон і прилеглі населені пункти з окупованого лівого берега області.

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Росія продовжує обстрілювати Херсонську область