Вранці, 21 квітня, загарбники бомбардували Новокаховську громаду. Два КАБи було випущено по селу Козацьке.

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Ворог вдарив по Херсонщині

За словами голови обласної держадміністрації Олександр Прокудін, внаслідок удару було зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Також один житловий будинок загорівся.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

Прокудін показав жахливі кадри, на яких зафіксовано наслідки російського злочину.

Ціль противника – знову житлові об'єкти / Фото телеграм Олександра Прокудіна

Окупанти знищили цілий під'їзд / Фото телеграм Олександр Прокудін

На другій світлині понівечений будинок нагадує розбомблені багатоповерхівки у Бородянці, фото яких на початку повномасштабного вторгнення вжахнули цілий світ. Тоді ворог теж цілеспрямовано скидав керовані авіаційні бомби на житла мирних українців.

Росія била по житлових кварталах Херсона

Обласний центр також сьогодні перебував під обстрілом противника. Із самого ранку окупанти крили снарядами одночасно кілька житлових кварталів.

У Корабельному районі ворог поцілив у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламками пошкоджено медзаклад.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Росіяни атакували її будинок.

Під вогнем опинився й інша південна область. Окупанти вдарили ракетами по Одещині. Вдень противник запустив балістику по регіону. Росіяни поцілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Щонайменше чотири людини отримали поранення. Це три чоловіки та одна жінка. Вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки. В одному з них впала стеля. Також на приватному подвір'ї загорілося сіно.