Армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега близько 4 ранку вдарила по житлових кварталах Корабельного району. Внаслідок атаки є руйнування.
Дивіться також Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні
Пошкоджено медзаклад
Мешканці пошкоджених будинків, ліквідовуючи наслідки ворожого удару. Відомо, що під вогнем опинились одночасно кілька житлових кварталів.
У Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламки пошкодили медзаклад.
В Дніпровському районі міста внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок.
У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Їй надали необхідну медичну допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилась.
Наслідки обстрілу Херсона: дивіться відео
Росіяни вдарили по головному корпусі університету
- Російська армія в ніч на 28 березня вдарила з артилерії по головному корпусу Херсонського державного університету.
- Варто зазначити, що з квітня 2022 року Херсонський державний університет тимчасово переміщено на базу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
- Очільник ОВА також додав, що ввечері 27 березня окупанти обстріляли житловий квартал у центральній частині міста. Один із “прильотів” – прямо по будинку.