Армия России с временно оккупированного левого берега около 4 утра ударила по жилым кварталам Корабельного района. В результате атаки есть разрушения.
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Повреждено медучреждение
Жители поврежденных домов, ликвидируя последствия вражеского удара. Известно, что под огнем оказались одновременно несколько жилых кварталов.
В Корабельном районе снаряды попали в многоэтажку и припаркованные рядом автомобили. Обломки повредили медучреждение.
В Днепровском районе города в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. Под удар оккупантов попал ее жилой дом.
У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Ей оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.
Россияне ударили по главному корпусу университета
- Российская армия в ночь на 28 марта ударила из артиллерии по главному корпусу Херсонского государственного университета.
- Стоит отметить, что с апреля 2022 года Херсонский государственный университет временно перемещен на базу Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.
- Глава ОВА также добавил, что вечером 27 марта оккупанты обстреляли жилой квартал в центральной части города. Один из "прилетов" – прямо по дому.