Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – розповів, що до Бородянки прибувають багато волонтерських груп. Вони допомагають фахівцям з ДСНС розбирати завали, повідомляє 24 канал.

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Станом на 16 квітня у Бородянці вже встановили модульні будинки для волонтерів та рятувальників. Тимошенко розповів, що наразі їх є 18. Це – гуманітарна допомога.

Водночас Україна потребує тисячі таких будинків. У мирний час вони також будуть корисними. За словами Тимошенка, їх, зокрема, можуть передати на полігони.

Заступник керівника ОП наголосив, що у модульних будинках житимуть лише рятувальники, волонтери та будівельники. Людей, які мешкали у Бородянці, туди не заселятимуть. Для місцевих жителів відбудовуватимуть їхні оселі.



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Модульні будинки / Катерина Гаценко, 24 канал



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