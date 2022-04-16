Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – розповів, що до Бородянки прибувають багато волонтерських груп. Вони допомагають фахівцям з ДСНС розбирати завали, повідомляє 24 канал.
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Станом на 16 квітня у Бородянці вже встановили модульні будинки для волонтерів та рятувальників. Тимошенко розповів, що наразі їх є 18. Це – гуманітарна допомога.
Водночас Україна потребує тисячі таких будинків. У мирний час вони також будуть корисними. За словами Тимошенка, їх, зокрема, можуть передати на полігони.
Заступник керівника ОП наголосив, що у модульних будинках житимуть лише рятувальники, волонтери та будівельники. Людей, які мешкали у Бородянці, туди не заселятимуть. Для місцевих жителів відбудовуватимуть їхні оселі.
Бородянка повертається до життя / Катерина Гаценко, 24 канал
Модульні будинки / Катерина Гаценко, 24 канал
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Бородянка повертається до життя / Катерина Гаценко, 24 канал
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