Голосна крихітна Шпуля

Фото, від яких тепліше на серці, опублікували у телеграм ДСНС. Рятувальники відзначили, що кошеня, хоч і крихітне, однак дуже голосне. Мабуть, так і вдалось знайти його у руїнах.

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Ось це маленьке, але дуже голосне кошеня було знайдене на руїнах однієї з багатоповерхівок у Бородянці. Самотнє і налякане воно дуже хотіло жити і зрештою дочекалося своїх рятівників,

– йдеться у повідомленні.



Кошеня дійсно крихітне / Фото ДСНС

Шпуля Бородянська тепер у надійних руках

Рятувальники відзначили, що Шпуля Бородянська (так її назвали рятувальники) витягла щасливий білет у нове життя. Нині вона живе у кабінеті рятувальниці-медика з Києва, яка й забрала Шпулю 6 квітня з Бородянки і вже не розлучається із нею.



Шпуля отримала шанс на нове життя / Фото ДСНС



Кошеня тепер постійно зі своєю рятувальницею / Фото ДСНС

Тепер Шпуля має своє особисте тепле місце. А рятувальники ствердно заявляють: життю бути, перемозі бути!



Шпуля у новій домівці / Фото ДСНС

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