Громкая малышка Шпуля

Фото, от которых теплее на сердце, опубликовали в телеграме ГСЧС. Спасатели отметили, что котенок, хоть и крошечный, но очень громкий. Наверное, так и удалось найти его в развалинах.

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Вот этот маленький, но очень громкий котенок был найден на руинах одной из многоэтажек в Бородянке. Одинокий и напуганный он очень хотел жить и в конце концов дождался своих спасителей,

– говорится в сообщении.



Котенок действительно крошечный / Фото ГСЧС

Шпуля Бородянская теперь в надежных руках

Спасатели отметили, что Шпуля Бородянская (так ее назвали чрезвычайники) вытащила счастливый билет в новую жизнь. Сейчас она живет в кабинете спасательницы-медика из Киева, которая и забрала Шпулю 6 апреля из Бородянки и уже не расстается с ней.



Шпуля получила шанс на новую жизнь / Фото ГСЧС



Котенок теперь постоянно со своей спасительницей / Фото ГСЧС

Теперь у Шпули есть свое личное теплое место. А спасатели утвердительно заявляют: жизни быть, победе быть!



Шпуля в новом доме / Фото ГСЧС