Пушистый красавец прятался за диваном

Спасатели 9-го апреля разбирали завалы 5-этажки в Индустриальном районе Харькова. Российские оккупанты обстреляли жилой массив 2 недели назад.

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Когда спасатели разбирали завалы, то обнаружили кота на 4-м этаже. Пушистый красавец прятался за диваном.

Спасенный кот в Харькове / Скриншот видео ГСЧС

Спасатели не бросили четвероногого друга в беде и эвакуировали из-под завала. Кот был напуган и полностью грязный, ведь две недели просидел в закрытом и разрушенном доме.

Милую зверушку передали одной из жительниц дома. Кот в безопасности и ждет своих хозяев.

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