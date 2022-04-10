Пухнастий красень ховався за диваном

Рятувальники 9-го квітня розбирали завали 5-поверхівки в Індустріальному районі Харкова. Російські окупанти обстріляли житловий масив 2 тижні тому.

Варте уваги Під час ліквідації пожежі у Житомирі ДСНС евакуювали 11 людей та врятували кота

Коли рятувальники розбирали завали, то виявили кота на 4-му поверсі. Пухнастий красень ховався за диваном.



Врятований кіт у Харкові / Скриншот відео ДСНС

Рятувальники не кинули чотирилапого друга в біді та евакуювали з-під завалу. Кіт був переляканий та повністю брудний, адже два тижні просидів у зачиненій і зруйнованій оселі.

Милу тваринку передали одній із мешканок будинку. Кіт у безпеці та чекає на своїх господарів.

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