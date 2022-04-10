Працівники ДСНС також врятували кота. Інцидент трапився пообідді 9 квітня.

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Пожежники врятували кота під час пожежі

Рятувальники розповіли, що у підвалі будинку був сильний дим. Згодом працівники ДСНС з'ясували, що там горить кімната із домашніми речами.

Одночасно із гасінням пожежі рятувальники допомогли 11 мешканцям двох під'їздів вийти на вулицю, адже дим поширився на верхні поверхи будинку,

– повідомили рятувальники.

Додали, що вони врятували кота, який залишився в квартирі. З допомогою кисню його повернули до життя.

Пожежники евакуювали людей та врятували кота / Фото ДСНС

Після цього через 50 хвилин пожежу ліквідували. Рятувальники розповіли, що вогонь зруйнував кімнату та пошкодив дві сусідні.

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