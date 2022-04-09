Підвали повністю завалені. Про це розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк.

Важливо Під заваленим будинком перебуває ціла сім’я, – очевидець про жахливу ситуацію у Бородянці

Він наголосив, що надія повинна бути.

Будемо сподіватись, що, можливо, ще є хтось з живих, але це малоймовірно, на жаль,

– сказав Данилюк.

Він додав, що розбирати завали допомагають волонтери. Щодня залучають близько 80 добровольців, які працюють на вулицях або розбирають завали, де нема загрози падіння конструкції.

Росіяни зруйнували Бородянку

Окупанти майже повністю зруйнували селище Бородянка. На одній із головних вулиць села немає жодного вцілілого будинку.

Глава селища Георгій Єрко припускає, що під завалами можуть бути сотні жертв.

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