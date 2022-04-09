Подвалы полностью завалены. Об этом рассказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк.

Важно Под заваленным домом находится целая семья, – очевидец об ужасной ситуации в Бородянке

Он подчеркнул, что надежда должна быть.

Будем надеяться, что, возможно, есть еще кто-то из живых, но это маловероятно, к сожалению,

– сказал Данилюк.

Он добавил, что разбирать завалы помогают волонтеры. Ежедневно привлекают около 80 добровольцев, которые работают на улицах или разбирают завалы, где нет угрозы падения конструкции.

Россияне разрушили Бородянку

Оккупанты почти полностью разрушили поселок Бородянка. На одной из главных улиц села нет ни одного уцелевшего дома.

Глава поселка Георгий Ерко предполагает, что под завалами могут находиться сотни жертв.