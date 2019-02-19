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      Скільки українських військових загинуло у війні на Донбасі: страшна цифра

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      За час війни на Донбасі загинуло майже 3 тисячі військових ЗСУ
      За час війни на Донбасі загинуло майже 3 тисячі військових ЗСУ / Фото з відкритих джерел

      З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.

      РФ почала ворожі дії саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус, зауважив президент Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді.

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      Хочу нагадати, що агресія почалася саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус. Найстрашніше, чого це нам коштувало - 2949 воїнів віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість змінювати державу,
      – повідомив глава держави.


      Окуповані Росією території на Донбасі

      Порошенко 19 лютого підписав законопроект згідно з яким до Конституції вносяться зміни щодо закріплення курсу України на вступ до Євросоюзу і НАТО.

      Також, президент пообіцяв, що цей шанс на зміни не буде змарновано.

      Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

      Скільки українців підтримують курс України на вступ до ЄС і НАТО:

      • 50% українців підтримує вступ України до Євросоюзу і лише 9% хотіли б інтегруватися у Митний союз.
      • 46% українців проголосували б за вступ до НАТО, 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум.
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі НАТО Євросоюз Жертви Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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