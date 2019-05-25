Вялое и беззубое заявление, – Климкин об ответе РФ на решение трибунала ООН

"Вялое и беззубое" заявление МИД РФ относительно решения международного трибунала ООН об освобождении из русского плена украинских моряков показывает всю масштабность победы Украины. Россия должна вернуть корабли, а главное – освободить военнопленных.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте также: Иначе и не могло быть, – Денисова о решении трибунала ООН в отношении украинских моряков

Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное – освободить наших моряков,

– отметил глава МИД.

Он проиллюстрировал свое сообщение фотографией украинской команды после решения Трибунала в Гамбурге, отметив: "А так выглядит просто дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги".

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

Отметим, что международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решению, Кремль должен немедленно освободить 24-х захваченных моряков и вернуть 3 корабля. Решение трибунала объявили 25 мая в немецком Гамбурге. В свою очередь, в России заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".

Международный трибунал ООН по морскому праву может только обязать Россию освободить украинских пленных моряков и их суда, что он и сделал. Если же РФ не выполнит условия, то это будет означать прямое нарушение норм и правил международного права. Поэтому в будущем Кремль не сможет обращаться к другим международным судам, чтобы защитить свои интересы.

Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.



Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.



Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.