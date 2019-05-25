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      Порошенко приветствовал решение трибунала ООН и дал совет Зеленскому

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Решение международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков из русского плена является очередной красной линией для Кремля и подтверждением правильности выбранной Украиной стратегии.

      Такое мнение высказал пятый украинский президент Петр Порошенко. На своей Facebook-странице он приветствовал решение трибунала и выразил благодарность команде украинских дипломатов. Кроме того, Порошенко назвал пленных моряков настоящими героями.

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      "Горжусь нашими моряками, которые остаются верными своей военной присяге. Вы – герои, чья преданность защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является примером для всех нас, как и предостережением для тех, кто хотел бы умиротворить агрессора!" – отметил он.

      В то же время, Порошенко не забыл обратиться с советом к действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

      Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульс от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий. Уже не до шуток – время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину – не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности,
      – отметил Петр Порошенко.

      Отметим, что международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решению, Кремль немедленно должен освободить 24-х захваченных моряков и вернуть 3 корабля. Решение трибунала объявили 25 мая в немецком Гамбурге. В свою очередь, в России заявили, что суд вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".

      Международный трибунал ООН по морскому праву может только обязать Россию освободить украинских пленных моряков и их суда, что он и сделал. Если же РФ не выполнит условия, то это будет означать прямое нарушение норм и правил международного права. Поэтому в будущем Кремль не сможет обращаться к другим международным судам, чтобы защитить свои интересы.

      Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.

      Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен.

      Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

      blog_ava
      Трибунал ООН приказал освободить украинских моряков: реакция России
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      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинские моряки в плену Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
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