Что грозит России в случае невыполнения условий международного трибунала ООН?
Невыполнение или игнорирование решения международного трибунала ООН по освобождению украинских пленных моряков и судов может повлечь политические и экономические риски для России.
Решение трибунала ООН в Гамбурге нельзя назвать окончательной победой, но это уже – серьезный шаг вперед в деле освобождения. Об этом рассказал адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов в комментарии "Крим.Реалии".
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Трибунал обязал Россию немедленно освободить корабли и военных моряков. Невыполнение решения трибунала может повлечь политические и экономические риски для России. Прецедент – дело Arctic Sunrise. Тогда после решения трибунала Россия выпустила экипаж экологов,
– сказал он.
Что известно о деле Arctic Sunrise?
Это – уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против активистов экологической организации Greenpeace, которые пытались проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах.
Отметим, что международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решения, Кремль должен немедленно освободить 24-х захваченных моряков и вернуть 3 корабля. Решение трибунала объявили 25 мая в немецком Гамбурге. В свою очередь, в России заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".
Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?
25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.
Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 члена экипажа взяли в плен.
Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.