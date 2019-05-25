Что грозит России в случае невыполнения условий международного трибунала ООН?

Невыполнение или игнорирование решения международного трибунала ООН по освобождению украинских пленных моряков и судов может повлечь политические и экономические риски для России.

Решение трибунала ООН в Гамбурге нельзя назвать окончательной победой, но это уже – серьезный шаг вперед в деле освобождения. Об этом рассказал адвокат украинских пленных моряков Николай Полозов в комментарии "Крим.Реалии".

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Трибунал обязал Россию немедленно освободить корабли и военных моряков. Невыполнение решения трибунала может повлечь политические и экономические риски для России. Прецедент – дело Arctic Sunrise. Тогда после решения трибунала Россия выпустила экипаж экологов,

– сказал он.

Что известно о деле Arctic Sunrise?

Это – уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом России против активистов экологической организации Greenpeace, которые пытались проникнуть на российскую нефтедобывающую платформу в международных водах.

Отметим, что международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия. Согласно его решения, Кремль должен немедленно освободить 24-х захваченных моряков и вернуть 3 корабля. Решение трибунала объявили 25 мая в немецком Гамбурге. В свою очередь, в России заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать этот "инцидент".

Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.



Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 члена экипажа взяли в плен.



Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.