145 дней голодовки Сенцова: как кардинально изменился и что пережил политзаключенный

В 2018 году украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Политзаключенный продержался без пищи 145 дней. Почти пять месяцев голодовки нанесли непоправимый вред его здоровью. Об истории многомесячной борьбы – читайте в материале 24 канала.

Олега Сенцова задержали в 2014 году, а в 2015 уже приговорили к 20 годам лишения свободы за якобы организацию терактов в оккупированном Крыму.

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14 мая 2018 года украинец Сенцов начал свой голодный протест под лозунгом "Не ради себя, а с требованием освободить всех украинских политзаключенных".

Почти пять месяцев имя режиссера не сходило с повестки дня мира. Его поддерживали во многих странах мира – выходили на флешмобы, акции, протесты.

Даже во время российского кинофестиваля в эфире федерального канала режиссеры из России выразили слова поддержки украинцу.

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Остановить голодный протест режиссеру пришлось 5 октября 2018 года из-за критического состояния здоровья и угрозы кормить его насильно. Тогда адвокат отмечал, что если бы Сенцов не прекратил голодовку, то "из него сделали бы овощ".

Сейчас украинец хоть и набрал вес, однако, нанес непоправимый вред здоровью. Узнать журналистам, как чувствует себя Олег Сенцов сейчас, так и не удалось. После того, как он прекратил голодать, информация о состоянии его здоровья появляется крайне редко.

"Последствия голодовки отразились на сердце, почках, внутренних органах и так далее. Главное, что он жив, главное, что более или менее в удовлетворительной форме, у него хорошее настроение, он работает, он пишет" – актер и друг Олега Сенцова Евгений Черников .

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