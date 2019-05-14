145 дней голодовки Сенцова: как кардинально изменился и что пережил политзаключенный
В 2018 году украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Политзаключенный продержался без пищи 145 дней. Почти пять месяцев голодовки нанесли непоправимый вред его здоровью. Об истории многомесячной борьбы – читайте в материале 24 канала.
Олега Сенцова задержали в 2014 году, а в 2015 уже приговорили к 20 годам лишения свободы за якобы организацию терактов в оккупированном Крыму.
Читайте также: Олег Сенцов: биография, фильмы и цитаты пленника Кремля
14 мая 2018 года украинец Сенцов начал свой голодный протест под лозунгом "Не ради себя, а с требованием освободить всех украинских политзаключенных".
Почти пять месяцев имя режиссера не сходило с повестки дня мира. Его поддерживали во многих странах мира – выходили на флешмобы, акции, протесты.
Даже во время российского кинофестиваля в эфире федерального канала режиссеры из России выразили слова поддержки украинцу.
Российские режиссеры поддержали Олега Сенцова: смотрите видео
Сейчас украинец хоть и набрал вес, однако, нанес непоправимый вред здоровью. Узнать журналистам, как чувствует себя Олег Сенцов сейчас, так и не удалось. После того, как он прекратил голодать, информация о состоянии его здоровья появляется крайне редко.
"Последствия голодовки отразились на сердце, почках, внутренних органах и так далее. Главное, что он жив, главное, что более или менее в удовлетворительной форме, у него хорошее настроение, он работает, он пишет" – актер и друг Олега Сенцова Евгений Черников .
Друг Олега Сенцова в интервью 24 каналу рассказал, что пережил режиссер за пять лет заключения: смотрите видео