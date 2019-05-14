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      145 дней голодовки Сенцова: как кардинально изменился и что пережил политзаключенный

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      В 2018 году украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Политзаключенный продержался без пищи 145 дней. Почти пять месяцев голодовки нанесли непоправимый вред его здоровью. Об истории многомесячной борьбы – читайте в материале 24 канала.

      Олега Сенцова задержали в 2014 году, а в 2015 уже приговорили к 20 годам лишения свободы за якобы организацию терактов в оккупированном Крыму.

      Читайте также: Олег Сенцов: биография, фильмы и цитаты пленника Кремля

      14 мая 2018 года украинец Сенцов начал свой голодный протест под лозунгом "Не ради себя, а с требованием освободить всех украинских политзаключенных".

      Почти пять месяцев имя режиссера не сходило с повестки дня мира. Его поддерживали во многих странах мира – выходили на флешмобы, акции, протесты.

      Даже во время российского кинофестиваля в эфире федерального канала режиссеры из России выразили слова поддержки украинцу.

      Российские режиссеры поддержали Олега Сенцова: смотрите видео

      Остановить голодный протест режиссеру пришлось 5 октября 2018 года из-за критического состояния здоровья и угрозы кормить его насильно. Тогда адвокат отмечал, что если бы Сенцов не прекратил голодовку, то "из него сделали бы овощ".

      Сейчас украинец хоть и набрал вес, однако, нанес непоправимый вред здоровью. Узнать журналистам, как чувствует себя Олег Сенцов сейчас, так и не удалось. После того, как он прекратил голодать, информация о состоянии его здоровья появляется крайне редко.

      "Последствия голодовки отразились на сердце, почках, внутренних органах и так далее. Главное, что он жив, главное, что более или менее в удовлетворительной форме, у него хорошее настроение, он работает, он пишет" – актер и друг Олега Сенцова Евгений Черников .

      Друг Олега Сенцова в интервью 24 каналу рассказал, что пережил режиссер за пять лет заключения: смотрите видео

       

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      Теги: Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Украины Олег Сенцов СІЗО Заложники
      Источник: 24 канал
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