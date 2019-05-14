145 днів голодування Сенцова: як кардинально змінився та що пережив політв'язень

У 2018 році український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Політв'язень протримався без їжі 145 днів. Майже п'ять місяців голодування завдали непоправної шкоди його здоров'ю. Про історію кількамісячної боротьби – читайте у матеріалі 24 каналу.

Олега Сенцова затримали у 2014 році, а у 2015 вже засудили до 20 років позбавлення волі за нібито організацію терактів в окупованому Криму.

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14 травня 2018 року українець Сенцов розпочав свій голодний протест під гаслом "Не заради себе, а з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів".

Майже п'ять місяців ім'я режисера не сходило з повістки дня світу. Його підтримували в багатьох країнах світу – виходили на флешмоби, акції, протести.

Навіть під час російського кінофестивалю в ефірі федерального каналу режисери з Росії висловили слова підтримки українцю.

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Зупинити голодний протест режисеру довелось 5 жовтня 2018 року через критичний стан здоров'я та погрози годувати його насильно. Тоді адвокат зазначав, що якби Сенцов не припинив голодування, то "з нього зробили б овоч".

Зараз українець хоч і набрав вагу, проте, завдав непоправної шкоди здоров'ю. Дізнатись журналістам, як почувається Олег Сенцов зараз, так і не вдалося. Після того, як він припинив голодувати, інформація про стан його здоров'я з'являється вкрай рідко.

"Наслідки голодування відбились на серце, нирки, внутрішні органи і так далі. Головне, що він живий, головне, що більш-менш у задовільній формі, у нього гарний настрій, він працює, він пише" – сказав актор та товариш Олега Сенцова Євген Черніков.

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