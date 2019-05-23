5 років ув'язнення Кольченка: що довелося витримати бранцю Кремля і чи є шанс на звільнення
Минає рівно 5 років з дня затримання російськими силовиками Олександра Кольченка. Він відбуває 10-річне ув'язнення в колонії суворого режиму в Росії. Бранець Кремля витримав допити та тортури. Він не зломився та не змінив своєї позиції. Як зараз почуває себе Олександр, та в яких умовах перебуває – дізнавалися журналісти 24 каналу.
16 травня 2014 року через свою проукраїнську позицію, Олександра затримали просто в центрі вже окупованого Росією Сімферополя. А за кілька днів до цього люди з ФСБ так само затримали й українського кінорежисера Олега Сенцова.
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Тоді їх звинуватили в організації терактів на півострові. В'язнів катували, щоб вони визнали свою вину. Найбільше дісталося Сенцову. Проте і Кольченка не жаліли. Але хлопець не змінив своєї позиції. За що й отримав 10 років у колонії суворого режиму.
Олександр Кольченко, 2014 рік // В'язнів катували, щоб вони визнали свою вину
Олег Сенцов та Олександр Кольченко, серпень 2015 року
Коли в середині травня Сенцов почав голодування, Олександр його підтримав. Але через різке погіршення здоров'я, на 8 день змушений був припинити протест. Зараз хлопець на здоров'я не скаржиться. Займається спортом. Проте іноді його саджають у штрафний ізолятор.
Російська правозахисниця Тетяна Щур, каже, приводи можуть бути різні.
В якості профілактики перед якимись календарними днями, якимись датами, коли відбувається посилення режиму. Причини формальні: то не привітався, то не застебнувся. Бояться впливу, бояться якихось хвилювань,
– пояснила російська правозахисниця Тетяна Щур.
А ще намагаються змусити прийняти російське громадянство.
Його викликають на бесіди і намагаються, щоб він прийняв російське громадянство, обробляють його таким чином, розповідають, як добре живеться Росії,
– розповіла мати Олександра Кольченка Лариса.
Вже 5 років Лариса Кольченко, мати бранця Кремля Олександра Кольченка, чекає на звільнення свого сина. Зараз жінка готується до переїзду з окупованого Криму до столиці, адже там почуває себе чужою. Каже й син туди вже точно не повернеться.
"Надалі плануємо перебиратися сюди всією сім'єю, тому що знаємо, що Саша вже в Крим не повернеться Тому треба готувати якусь базу для його повернення", – поділилася планами Лариса.
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За ґратами Олександр уже зустрів свої 5 днів народження. По поверненні він мріє закінчити університет. У стінах в'язниці не втрачає часу й вивчає англійську. Найбільше любить отримувати листи. Вже назбирав цілий мішок.
Тут листи з України, Росії, Беларусі, Німеччини,
– розповів Олександр Кольченко.
Олександр Кольченко показує листи
Олександр кольченко радіє листам з усього світу
Востаннє Лариса, бачилась із сином торік улітку. Тоді їм дозволили тривале побачення. Три дні в кімнаті тюремного гуртожитку. Мати привезла зо 20 кілограмів продуктів. Усе, що так любить її син.
Зустріч Олександра Кольченка з мамою
Нещодавно Лариса отримала гарну новину, тож поспішає повернутися до Криму аби зібрати подарунки для сина.
У нас хороша новина: підписали заяву на тривале побачення. На початку червня я полечу до Саші в Челябінську область в місто Капейськ,
– зазначила Лариса Кольченко.
А ще є надія на те, що російський суд може переглянути справу Олександра і змінити спосіб відбування покарання.
16 травня – половина терміну. І формально він може подавати до суду клопотання. Це суд вирішує щодо зміни режиму відбування покарання на виправні роботи,
– підкреслила російська правозахисниця Тетяна Щур.
Лариса Кольченко не припиняє вірити, що Олександр скоро повернеться на батьківщину.