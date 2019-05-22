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      Адвокатам закрили доступ до українських моряків

      509 Читать новость на русском
      Українці в полоні РФ
      Українці в полоні РФ / 24 канал

      Наприкінці квітня незаконно ув'язнених українських моряків російський суд залишив ще на три місяці за ґратами. Наразі адвокатам закрили доступ до українців у Московському СІЗО, однак захисники моряків продовжують оскаржувати рішення російського суду.

      Про це у соцмережах повідомив захисник Микола Полозов.

      Читайте також: Посол розповів, що змусить Росію звільнити українських моряків

      Суд розглянув справи восьми моряків. Перше таке засідання відбулося у понеділок, 20 травня, і стосувалося ще однієї вісімки полонених. Однак скаргу суд не задовольнив і залишив моряків під вартою.

      Я не думаю, що там буде якийсь результат, який сильно відрізняється від того, що було в понеділок. Без політичного рішення суди будуть послідовно приймати рішення, які вони приймають. У будь-якому випадку адвокати будуть відстоювати свою позицію щодо того, що рішення Лефортовський суду про продовження варти є незаконними, необґрунтованими,
      – наголосив керівник групи адвокатів полонених українських моряків Микола Полозов. 

      Адвокати продовжують оскаржувати справи щодо наступної четвірки моряків.
       

      Що відомо про українських моряків в полоні РФ?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.

      Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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