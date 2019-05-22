Адвокатам закрили доступ до українських моряків

Наприкінці квітня незаконно ув'язнених українських моряків російський суд залишив ще на три місяці за ґратами. Наразі адвокатам закрили доступ до українців у Московському СІЗО, однак захисники моряків продовжують оскаржувати рішення російського суду.

Про це у соцмережах повідомив захисник Микола Полозов.

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Суд розглянув справи восьми моряків. Перше таке засідання відбулося у понеділок, 20 травня, і стосувалося ще однієї вісімки полонених. Однак скаргу суд не задовольнив і залишив моряків під вартою.

Я не думаю, що там буде якийсь результат, який сильно відрізняється від того, що було в понеділок. Без політичного рішення суди будуть послідовно приймати рішення, які вони приймають. У будь-якому випадку адвокати будуть відстоювати свою позицію щодо того, що рішення Лефортовський суду про продовження варти є незаконними, необґрунтованими,

– наголосив керівник групи адвокатів полонених українських моряків Микола Полозов.

Адвокати продовжують оскаржувати справи щодо наступної четвірки моряків.

Що відомо про українських моряків в полоні РФ?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.



Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.