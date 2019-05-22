Адвокатам закрыли доступ к украинским морякам

В конце апреля незаконно арестованных украинских моряков российский суд оставил еще на три месяца за решеткой. На данный момент адвокатам закрыли доступ к украинцам в Московском СИЗО, однако защитники моряков продолжают оспаривать решение российского суда.

Об этом в соцсетях сообщил защитник Николай Полозов.

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Суд рассмотрел дела восьми моряков. Первое такое заседание состоялось в понедельник, 20 мая, и касалось еще одной восьмерки пленных. Однако жалобу суд не удовлетворил и оставил моряков под стражей.

Я не думаю, что там будет какой-то результат, который сильно отличается от того, который был в понедельник. Без политического решения суды будут последовательно принимать решения, которые они принимают. В любом случае адвокаты будут отстаивать свою позицию относительно того, что решения Лефортовского суда о продлении стражи являются незаконными, необоснованными,

– отметил руководитель группы адвокатов пленных украинских моряков Николай Полозов.

Адвокаты продолжают оспаривать дела касательно следующей четверки моряков.

Что известно об украинских моряков в плену РФ?

5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков.



После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу". Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.