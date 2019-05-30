Зеленский встретился с родными пленных в РФ украинцев: что обсудили

Президент Владимир Зеленский провел встречу с родными и близкими украинцев, которых незаконно удерживают в России, в аннексированном Крыму и которые находятся в плену пророссийских боевиков на оккупированной Донетчине и Луганщине.

Глава государства рассказал, что хочет детально разобраться в вопросе освобождения украинцев из вражеского плена и уже провел совещания с омбудсвумен Людмилой Денисовой, начальником Генштаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в ТКГ.

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Зеленский поблагодарил родных пленных украинцев, которые пришли на встречу.

Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят,

– сказал президент.

По его словам, важно, чтобы власть сотрудничала с родственниками пленных, правозащитниками и представителями общественности, которые борются за освобождение украинцев и делают все, чтобы они вернулись из России.

Также во время встречи отмечалось, что в этом деле важно принять законопроект о статусе военнопленных.

Заметим, Зеленский раньше уже встречался с родственниками украинских моряков, которых Россия незаконно обстреляла и захватила в Азовского море. Встреча состоялась в декабре 2018 года перед концертом "95 Квартала" в Одессе, где были приглашены родные военнопленных. Тогда еще Зеленский, который только планировал баллотироваться в президенты спрашивал, чем может помочь семьям моряков.

Сколько украинцев находятся в плену России?В оккупированном Россией Крыму и на территории РФ Кремль преследует 115 украинцев по политическим мотивам. Из них 63 гражданина Украины – крымские татары. Всего 38 украинцев из 115 уже осудили. Сфабрикованные дела еще 77 человек находятся на этапе досудебного следствия.



Среди прочих, в плену у России находятся крымскотатарский активист Эдем Бекиров, украинский режиссер Олег Сенцов, активисты Александр Кольченко и Владимир Балух. Также Россия незаконно удерживает в московском СИЗО 24 украинских моряков, которых захватила в Керченском проливе в конце ноября 2018-ого.