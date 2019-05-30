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      Зеленський створив делегацію в Міжнародному суді у справі про морську агресію РФ

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      Зеленський створив делегацію в Міжнародному суді у справі про морську агресію РФ
      Зеленський створив делегацію в Міжнародному суді у справі про морську агресію РФ / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення української делегації для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН щодо суперечки між Україною і РФ про права прибережної держави в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

      Головою цієї делегації президент призначив Олену Зеркаль. Відповідні укази №338/2019 та №339/2019 оприлюднено на сайті президента України.

      Читайте також: Україна хоче змінити статус Керченської протоки

      До складу делегації увійдуть: Олена Зеркаль (голова делегації), Всеволод Ченцов (заступник голови делегації), Оксана Золотарьова, Іван Іванчик, Андрій Кондратов, Сергій Лопатюк, Світлана Нєжнова та Владислав Смирнов.

      Голова делегації може здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів до Міжнародного суду ООН.

      Що відомо про Олену Зеркаль – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      В указі також зазначено, що Кабмін має забезпечити фінансування витрат, пов’язаних iз участю делегації України у слуханнях Міжнародного Суду ООН.

      До слова, 25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.

      Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах.

      Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень. Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Олена Зеркаль ООН
      Джерело: 24 канал
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