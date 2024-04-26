Під час виступу на Всебілоруських народних зборах Лукашенко використав слова "білоруська визвольна армія". Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов, зауваживши, що диктатор досі має певні асоціації з Другою світовою війною.

Дивіться також "Лукашенко попереджає": скільки потрібно Росії на відновлення запасу зброї

Чому Лукашенко змінив свою риторику

Для частини аудиторії такі висловлювання спрацювали. Дехто справді може повірити в те, що говорить Лукашенко, але більшість розуміє, що ніяких доказів про підготовку нападу на Білорусь, агресію Заходу та небезпеку від країни Балтії – немає.

Також варто звернути увагу на те, що казав Лукашенко про Україну, адже його риторика змінюється. Він почав звинувачувати Віктора Януковича, мовляв, не лише Володимир Зеленський "винний" у тому, що відбувається,

– зауважив Павло Свердлов.

За словами диктатора, вина є на тих, хто плекав корупцію, інші злочини й так призвів до початку Євромайдану. На російських каналах також кидали звинувачення саме в бік Януковича. З цього можна зробити висновок, що Москва та Мінськ працювали спільно.

Лукашенко з повагою говорив про Зеленського, звертався до нього "Володимир Олександрович". Тепер з'ясувалося, що не тільки він "винний", а все вже було зроблено до нього. Пояснити таку зміну риторики можна лише вказівкою з Москви просувати тему перемовини.

Лукашенко думає, що йому треба буде сідати із Зеленським за стіл перемовин, тому хоче придобритися, показати повагу. Напевно, уявляє, що під час переговорів Росія скаже Україні складати зброю, віддавати території, тому зараз нібито треба продемонструвати хоч якусь повагу,

– розповів головний редактор білоруського "Єврорадіо".

Тепер Лукашенко виконує завдання та готує ґрунт для перемовин. Адже чомусь думає, що президент України нібито говоритиме з білоруським та російським диктаторами.

Чому Лукашенко досі вірить у перемовини

Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі добре пам'ятає 2015 рік, коли до Мінська приїжджали тодішній президент Франції Франсуа Олланд, України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вони проводили зустріч з Владіміром Путіним.

У той час Мінськ справді став центром світової політики, а роль самого Лукашенка була досить важливою. Він це відчував, тому хоче знову все повторити. З ситуації, коли його називають агресором, накладають санкції – раптом стати "миротворцем",

– підкреслив Павло Свердлов.

Відтак Лукашенко вірить, що ситуація знову повториться. До того ж багато хто говорить, що Росія піде в наступ, а це нібито змусить Україну все-таки погодитися на переговори. Хоча офіційний Київ неодноразово таку можливість заперечував.

Останні заяви Лукашенка