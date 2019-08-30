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      Зеленский не встретится с Трампом в Польше

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      Зеленский не встретится с Трампом в Польше
      Зеленский не встретится с Трампом в Польше / Getty images

      Американский лидер Дональд Трамп отменил поездку в Польшу, где мог встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной изменения планов стал ураган, который движется на Флориду.

      Трамп объяснил, что для него "очень важно" быть в Вашингтоне в то время, когда ураган "Дориан" доберется до Флориды, об этом пишет Bloomberg.

      Обратите внимание: Аннексии Крыма могли помешать, – Трамп назвал виновного в нападении РФ на Украину

      Дональд Трамп должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

      Главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана,
      – объяснил изменение планов Трамп.

      Вместо Трампа в Варшаву в субботу, 31 августа, полетит вице-президент Майк Пенс.

      Накануне советник по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон выразил надежду, что там украинский и американский президенты смогут поговорить. По его словам, несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча все же должна была состояться.

      Какие встречи будет иметь Владимир Зеленский в Польше?​
      31 августа президент Владимир Зеленский в Варшаве встретится с польским руководством – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши. На 1 сентября у Зеленского были запланированы встречи с лидерами Бельгии, Литвы и Грузии.

      Кого на мероприятиях там точно не будет, – это Владимира Путина. Официальная Варшава убеждает, что неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который сегодня относится к своим соседям такими же методами.

      Что еще известно о возможной встрече Зеленского и Трампа?

      Есть большая вероятность, что, кроме Польши, Трамп с Зеленским также в этом году могут встретиться в США. В частности, об этом заявлял сам украинский Президент. По его словам, встреча с Трампом состоится в сентябре в Вашингтоне.

      Кроме того, о желании встретиться с Зеленским в Вашингтоне заявлял также Трамп и отправил соответствующее приглашение официальному Киеву. Как подчеркивал посол Украины в США Валерий Чалый, оно имеет "четкие сигналы". В нем говорится о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину. Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заметил, что Белый дом ожидает встречи с Зеленским.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Новости Польши Дональд Трамп Новости США
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