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      Газові переговори між Україною та Росією: у Москві анонсували поступ

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      Росія, Україна та ЄС найближчим часом оберуть дату переговорів про газ, – міністр РФ
      Росія, Україна та ЄС найближчим часом оберуть дату переговорів про газ, – міністр РФ / 24 канал

      Росія, Україна та Європейська комісія вже невдовзі домовляться про дату тристоронніх переговорів про постачання й транзит російського газу в Європейський союз.

      Зідно з попередніми домовленостями, така зустріч має відбутися у вересні, про це нагадав міністр енергетики Росії Олексанн на полях "Східного економічного форуму" в російському Владивостоці, пише "Радіо Свобода"

      Важливо: Україна, Польща та США підписали "газовий" меморандум: що це означає

      "Ми зараз маємо конкретно домовитися про дату, щоб вона задовольняла всі три сторони", – заявив Новак.

      В новому Кабміні вже озвучили плани щодо газових домовленостей. Так, україна має намір домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу. Уряд в межах підготовки до тристоронніх переговорів вже готує позицію української сторони.

      Що відомо про контракт між Україною та Росією про транзит газу?

      Оскільки чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.

      Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

      Однак Росія наразі ніяк не демонструє того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського"Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Теги: Новини політики Новини України Газ Україна – Росія Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт
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