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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Рада поддержала создание независимого оператора ГТС в первом чтении

      12 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      За соответствующее решение проголосовали 286 народных избранников. Инициатива предлагает внести изменения в ряд действующих законов и дает возможность создать независимого оператора газотранспортной системы, который не будет принадлежать "Нафтогазу".

      Эту инициативу ранее поддерживали и в "Нафтогазе", и в Кабмине, и в Европейском энергетическом сообществе. Кстати, премьер-министр Гончарук утром собрал целую фракцию "Слуги народа" в кинозале парламента и просил их проголосовать за соответствующий законопроект.

      Новость дополняется…

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины ГТС Верховная Рада Новости политики
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