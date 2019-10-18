Рада поддержала создание независимого оператора ГТС в первом чтении

За соответствующее решение проголосовали 286 народных избранников. Инициатива предлагает внести изменения в ряд действующих законов и дает возможность создать независимого оператора газотранспортной системы, который не будет принадлежать "Нафтогазу".

Эту инициативу ранее поддерживали и в "Нафтогазе", и в Кабмине, и в Европейском энергетическом сообществе. Кстати, премьер-министр Гончарук утром собрал целую фракцию "Слуги народа" в кинозале парламента и просил их проголосовать за соответствующий законопроект. Новость дополняется…