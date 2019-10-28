Газові переговори: чи можливий перегляд рішень Стокгольмського арбітражу через Росію

Під час тристоронніх переговорів про транзит газу через Україну російська делегація знову підняла перегляду рішень Стокгольмського арбітражу. Однак жодних офіційних пропозицій від неї не було.

Жодних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона нам не передавала, повідомляє пресслужба "Нафтогазу" на своїй фейсбук-сторінці.

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Там зазначають, що зверталися до представників Росії, аби вони прислали офіційну копію.

Щоб ми не покладалися на публікації в російських ЗМІ і нічого випадково не наплутали. Жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона нам досі не передавала,

— мовиться у повідомленні.

У "Нафтогазі" наголошують, що говорити про будь-які "пакетні рішення усіх проблем" включно з питанням погашення боргу Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу до цього неможливо.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель після консультацій зазначив, що обговорення цього питання в Україні триватиме, пише "Громадське".

"Це буде окрема розмова, ми стоїмо на позиції захисту інтересів України. Це не може бути одностороннє скасування рішень арбітражів. Найближчим часом ми проведемо консультації, які приведуть до певних результатів", – пояснив він.

Так, рішення щодо арбітражів є частиною так званих пакетних домовленостей, які також включають питання прямих поставок газу з Росії до України.

Якщо ми будемо говорити про інші пакетні домовленості, то вони мають бути побудовані на двосторонніх інтересах. У цьому випадку ми максимально включаємо інтереси України в частині питань арбітражів, а також прямих поставок газу в Україну зі сторони "Газпрому",

– додав міністр.

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Короткі підсумки чергового етапу переговорів

Чергові тристоронні переговори відбулися 28 жовтня. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – чому залишилось мало.

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

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