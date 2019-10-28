Газовые переговоры: возможен ли пересмотр решений Стокгольмского арбитража из-за России

Во время трехсторонних переговоров о газе российская делегация вновь подняла вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража. Однако никаких официальных предложений от нее не было.

Никаких предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам не передавала, сообщает пресс служба "Нафтогаза" на своей фейсбук-странице.

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Там отмечают, что обращались к представителям России, чтобы они прислали официальную копию.

Чтобы мы не полагались на публикации в российских СМИ и ничего случайно не внесли. Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала,

– говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают, что говорить о каких-либо "пакетные решениях всех проблем", включая вопросы погашения долга Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, до этого невозможно.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель после консультаций отметил, что обсуждение этого вопроса в Украине будет продолжаться, пишет "Громадське".

"Это будет отдельный разговор, мы стоим на позиции защиты интересов Украины. Это не может быть односторонняя отмена решений арбитражей. В ближайшее время мы проведем консультации, которые приведут к определенным результатам", – пояснил он.

Так, решение об арбитражах является частью так называемых пакетных договоренностей, которые также включают вопросы прямых поставок газа из России в Украину.

Если мы будем говорить о других пакетных договоренностях, то они должны быть построены на двусторонних интересах. В этом случае мы максимально включаем интересы Украины в части вопросов арбитражей, а также прямых поставок газа в Украину со стороны "Газпрома",

– добавил министр.

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Краткие итоги очередного этапа переговоров

Очередные трехсторонние переговоры состоялись 28 октября. Четких итогов нет, однако в России говорят, что готовы работать по европейскому законодательству для транзита газа через Украину. Зато в Еврокомиссии разочарованы и напоминают – почему осталось мало.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": что нужно знать

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.

Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.

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