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      Глава "Нафтогаза" рассказал о новом иске против российского "Газпрома"

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      "Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"
      "Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома" / twit

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о том, что в компании идет работа над подготовкой нового иска к российскому "Газпрому". К такому решению Витренко пришел после завершения второго этапа переговоров о транзите российского газа Украиной.

      Таким образом Витренко прокомментировал на своей фейсбук странице переговоры по транзиту российского газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

      Итоги встречи: Переговоры о транзите газа завершились: на что готова Россия

      В общем Витренко отметил, что очень хорошо понимает вице-президента Европейской комиссии Мароша Шевчович, который после встречи в Брюсселе заявил, что он разочарован результатами переговоров.

      Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к "Газпрому" в новом арбитражном процессе...,
      – написал директор "Нафтогаза".

      Вторник пока не раскрыл никаких деталей или исковых требований.

      Ранее он рассказывал в интервью 24 каналу, что для России встреча в Брюсселе – только "разговор". Для начала настоящих переговоров Россия считает, что Украина должна пойти на определенные уступки.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?Потому что старый вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Европа Рынок газа Газовый конфликт Газовый контракт Нафтогаз Газ Газпром Новости Украины
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