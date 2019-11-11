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      Не дают проверить ГВС: Коболев заявил о подозрительном поведении Газпрома

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      "Газпром" не пускает украинцев на ГИС "Суджа"
      "Газпром" не пускает украинцев на ГИС "Суджа" / naftogaz.com

      Российский монополист "Газпром" отказался допустить украинских специалистов к проверке пограничной газоизмерительной станции. Такая ситуация выглядит очень подозрительно.

      Говорится о газоизмерительную станцию ​​"Суджа", расположенную на границе между украинской Сумской и российской Курской областями. Через нее проходит до 70% транзитного в Европу российского газа. Об инциденте рассказал в Фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Читайте также: Будет ли Украина продолжать газовый контракт с Россией: ответ Геруса

      "Газпром" передумал пускать украинцев на Суджу

      "Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме Суджи", – написал Коболев. По его словам, "Газпром" должен был пустить украинцев для проверки в период с 11 по 15 ноября. Но вдруг передумал, причем новые даты не предложил – только пообещал их назвать позже.

      Очень подозрительно выглядит неготовность "Газпрома" допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу,
      – отметил глава "Нафтогаза".

      Коболев отметил, что такое поведение – прямое нарушение договоренностей и взаимных обязательств. Впрочем, говорит Коболев, "мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов".

      Суджа
      Суджа – ГИС на границе Сумской области с РФ / Карта с сайта "Нафтогаза"

      Почему проверка ГИС в Судже – важна?

      Ежегодно украинцы и россияне проверяют объемы газа, который прошел через газопровод. Таким образом, сверяя данные на газоизмерительных станциях, стороны взаимно согласовывают, сколько газа зашло в Украину, а потом – сколько вышло из нее для европейских покупателей.

      Отсутствие согласованных объемов транзитного газа может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не состоится, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны,
      – заметил Коболев.

      При этом он добавил, что на украинской стороне нет никаких проблем с проверками ГИС: "Мы позволяем убедиться в ее (газотранспортной системы – 24 канал) надежности всем желающим – и европейцам, и россиянам".

      Между тем в Украине выросла цена на газ подробнее – в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Газпром Нафтогаз ГТС Газ Андрій Коболев Украина – Россия Новости России
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