Не дают проверить ГВС: Коболев заявил о подозрительном поведении Газпрома
Российский монополист "Газпром" отказался допустить украинских специалистов к проверке пограничной газоизмерительной станции. Такая ситуация выглядит очень подозрительно.
Говорится о газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную на границе между украинской Сумской и российской Курской областями. Через нее проходит до 70% транзитного в Европу российского газа. Об инциденте рассказал в Фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
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"Газпром" передумал пускать украинцев на Суджу
"Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме Суджи", – написал Коболев. По его словам, "Газпром" должен был пустить украинцев для проверки в период с 11 по 15 ноября. Но вдруг передумал, причем новые даты не предложил – только пообещал их назвать позже.
Очень подозрительно выглядит неготовность "Газпрома" допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу,
– отметил глава "Нафтогаза".
Коболев отметил, что такое поведение – прямое нарушение договоренностей и взаимных обязательств. Впрочем, говорит Коболев, "мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов".
Суджа – ГИС на границе Сумской области с РФ / Карта с сайта "Нафтогаза"
Почему проверка ГИС в Судже – важна?
Ежегодно украинцы и россияне проверяют объемы газа, который прошел через газопровод. Таким образом, сверяя данные на газоизмерительных станциях, стороны взаимно согласовывают, сколько газа зашло в Украину, а потом – сколько вышло из нее для европейских покупателей.
Отсутствие согласованных объемов транзитного газа может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не состоится, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны,
– заметил Коболев.
При этом он добавил, что на украинской стороне нет никаких проблем с проверками ГИС: "Мы позволяем убедиться в ее (газотранспортной системы – 24 канал) надежности всем желающим – и европейцам, и россиянам".
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