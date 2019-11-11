Не дают проверить ГВС: Коболев заявил о подозрительном поведении Газпрома

Российский монополист "Газпром" отказался допустить украинских специалистов к проверке пограничной газоизмерительной станции. Такая ситуация выглядит очень подозрительно.

Говорится о газоизмерительную станцию ​​"Суджа", расположенную на границе между украинской Сумской и российской Курской областями. Через нее проходит до 70% транзитного в Европу российского газа. Об инциденте рассказал в Фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"Газпром" передумал пускать украинцев на Суджу

"Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме Суджи", – написал Коболев. По его словам, "Газпром" должен был пустить украинцев для проверки в период с 11 по 15 ноября. Но вдруг передумал, причем новые даты не предложил – только пообещал их назвать позже.

Очень подозрительно выглядит неготовность "Газпрома" допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу,

– отметил глава "Нафтогаза".

Коболев отметил, что такое поведение – прямое нарушение договоренностей и взаимных обязательств. Впрочем, говорит Коболев, "мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов".



Суджа – ГИС на границе Сумской области с РФ / Карта с сайта "Нафтогаза"

Почему проверка ГИС в Судже – важна?

Ежегодно украинцы и россияне проверяют объемы газа, который прошел через газопровод. Таким образом, сверяя данные на газоизмерительных станциях, стороны взаимно согласовывают, сколько газа зашло в Украину, а потом – сколько вышло из нее для европейских покупателей.

Отсутствие согласованных объемов транзитного газа может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не состоится, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны,

– заметил Коболев.

При этом он добавил, что на украинской стороне нет никаких проблем с проверками ГИС: "Мы позволяем убедиться в ее (газотранспортной системы – 24 канал) надежности всем желающим – и европейцам, и россиянам".

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