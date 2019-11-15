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      Польща перестане купувати газ у Росії

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      Польща не продовжуватиме контракт з "Газпромом" / ipress.ua

      Польща надіслала російському "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року. Польський газовий оператор вже розглядає альтернативні джерела постачання газу.

      Польська компанія PGNiG фактично розірвала домовленості про купівлю російського газу. Про це повідомили в пресслужбі PGNiG.

      Читайте також: Що буде, якщо Україна не підпише новий контракт з Росією щодо транзиту газу

      Що відомо про купівлю Польщею російського газу?

      • Контракт на купівлю російського газу Польща уклала з Газпромом ще у 1996 році. Термін його дії завершується 31 грудня 2022 року.
      • За умовами контракту за 3 роки до завершення терміну його дії Польща повинна надіслати Росії декларацію про поновлення співпраці.
      • Відповідно до контракту країна може щорічно купувати 10,2 мільярда метрів кубічних газу.

      Зверніть увагу: "Нафтогаз" не відмовиться від претензій до "Газпрому", – Вітренко

      Цікаво! Польща щорічно споживає 15 мільярдів метрів кубічних газу. Третину видобуває самостійно на своїй території, решту – імпортує.

      У планах газового оператора – купівля скрапленого газу зі США. Крім того, між Польщею та Норвегією будується трубопровід, через який теж імпортуватимуть газ.

      Що відомо про трубопровід Польща – Норвегія?Газопровід Baltic Pipe повинен поєднати родовища на норвезькому шельфі у Північному морі з Польщею через Данію. 

      У липні 2019 року Данія видала перший дозвіл на будівництво морського газопроводу.

      Запланована потужність газопроводу становить 10 мільярдів метрів кубічних газу щороку.  

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Польщі Газпром Газ Газовий контракт Норвегія Данія
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