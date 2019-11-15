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      У "Нафтогазі" прокоментували заяву Путіна про знижку на газ

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      "Нафтогазу" не сподобалася запропонована Путіним знижка на газ / ТАСС

      "Газпром" при прямих поставках не платить за транспортування газу до Європи. Тому ціна на газ з Росії для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна газу з Європи.

      "Газпром" повинен припинити зловживати своїм становищем на ринку. про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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      Що запропонував Путін? 

      Так, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною за зниженими цінами на 20-25%. Натомість у "Нафтогазі" наголошують, що "20-25% – це не знижка.

      Це нормальна ціна, наслідком якої може бути зниження доходів України від транзиту, 
      – прокоментували це у "Нафтогазі". 

      Вітрнеко пояснив, що оскільки газ в Європу йде через Україну, то при прямих поставках в Україну "Газпром" менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україною.

      "Зауважу, що у нас є можливість мати таку "нормальну" ціну якщо, наприклад, європейський антимонопольний орган зробить так, щоб "Газпром" не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку", – написав Вітренко.

      Він додав, що для цього має бути розблокована можливість для інших компаній отримувати газ на кордоні Росії.

      Також у нас є можливість мати таку ціну, якщо Україна нарешті реалізує свій потенціал збільшення видобутку газу як з нових, так і з існуючих родовищ, при цьому буде більш ефективно споживати газ, і тоді Україна буде експортувати газ, а не імпортувати,
      – пояснив виконавчий директор "Нафтогазу". 

      Читайте також: Польща перестане купувати газ у Росії 

      Це не зможе реалістично компенсувати борги "Газпрому", – Вітренко

      Представник "Нафтогазу" зазначив, що контракт з "Газпромом" має сенс тільки тоді, коли "Газпром" виконує свої контрактні зобов'язання. Натомість предметом суперечок в Стокгольмському арбітражі є якраз невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань.

      Причому знижка в 20-25%, з огляду на майбутні обсяги імпорту газу, не зможе реалістично компенсувати відмову від 3 мільярдів доларів, які нам зараз повинен сплатити "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу,
      – наголосив він.

      Вітренко пояснив, що відмова від отримання компенсації за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань в обмін на новий контракт означає звільнення "Газпром" від будь-яких зобов'язань як за поточними, так і за новими контрактами.

      "Які тоді гарантії того, що ми отримаємо те, про що домовилися?" - зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

      Вітренко зазначає, що продовження спору в Стокгольмі ніяк не повинно загрожувати продовженню транзиту газу через Україну. Так, "Газпром" має укладати новий контракт на транзит не з "Нафтогазом", а з газотранспортним оператором, відокремленим від "Нафтогазу".

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      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газ Газпром Нафтогаз Володимир Путін Україна – Росія
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