У "Нафтогазі" прокоментували заяву Путіна про знижку на газ

"Газпром" при прямих поставках не платить за транспортування газу до Європи. Тому ціна на газ з Росії для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна газу з Європи.

"Газпром" повинен припинити зловживати своїм становищем на ринку. про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Що запропонував Путін?

Так, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія готова укласти угоду щодо транзиту газу з Україною за зниженими цінами на 20-25%. Натомість у "Нафтогазі" наголошують, що "20-25% – це не знижка.

Це нормальна ціна, наслідком якої може бути зниження доходів України від транзиту,

– прокоментували це у "Нафтогазі".

Вітрнеко пояснив, що оскільки газ в Європу йде через Україну, то при прямих поставках в Україну "Газпром" менше подає газу для транзиту в Європу, відповідно менше платить за транзит газу Україною.

"Зауважу, що у нас є можливість мати таку "нормальну" ціну якщо, наприклад, європейський антимонопольний орган зробить так, щоб "Газпром" не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку", – написав Вітренко.

Він додав, що для цього має бути розблокована можливість для інших компаній отримувати газ на кордоні Росії.

Також у нас є можливість мати таку ціну, якщо Україна нарешті реалізує свій потенціал збільшення видобутку газу як з нових, так і з існуючих родовищ, при цьому буде більш ефективно споживати газ, і тоді Україна буде експортувати газ, а не імпортувати,

– пояснив виконавчий директор "Нафтогазу".

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Це не зможе реалістично компенсувати борги "Газпрому", – Вітренко

Представник "Нафтогазу" зазначив, що контракт з "Газпромом" має сенс тільки тоді, коли "Газпром" виконує свої контрактні зобов'язання. Натомість предметом суперечок в Стокгольмському арбітражі є якраз невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань.

Причому знижка в 20-25%, з огляду на майбутні обсяги імпорту газу, не зможе реалістично компенсувати відмову від 3 мільярдів доларів, які нам зараз повинен сплатити "Газпром" за рішенням Стокгольмського арбітражу,

– наголосив він.

Вітренко пояснив, що відмова від отримання компенсації за невиконання "Газпромом" своїх контрактних зобов'язань в обмін на новий контракт означає звільнення "Газпром" від будь-яких зобов'язань як за поточними, так і за новими контрактами.

"Які тоді гарантії того, що ми отримаємо те, про що домовилися?" - зазначив виконавчий директор "Нафтогазу".

Вітренко зазначає, що продовження спору в Стокгольмі ніяк не повинно загрожувати продовженню транзиту газу через Україну. Так, "Газпром" має укладати новий контракт на транзит не з "Нафтогазом", а з газотранспортним оператором, відокремленим від "Нафтогазу".

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