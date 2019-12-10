Путін пожартував у бік Зеленського, Макрона та Меркель: А у нас в квартирі газ, а у вас?

Україна може купувати газ за ціною, на 25% нижчою – якщо домовиться з Росією про "спільну чесну роботу". Про це президент РФ Володимир Путін говорив на пресконференції за підсумками нормандського саміту 9 грудня. Причому почав розмову про газ лідер Кремля з неоднозначного жарту.

Путін заговорив на брифінгу про газ у формі жарту. Але варто зауважити, що звертався він у цей момент і до лідерів Німеччини та Франції, які споживають чимало російського газу, який до них постачається у тому числі й через українську ГТС.

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А після жарту російський лідер акуратно перевів мову на тему знижки на газ безпосередньо для України – українського промислового споживача.

Пам'ятаєте відомий дитячий віршик: "А у нас у квартирі газ. А у вас?". І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу,

– сказав Путін.

І додав: "Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Перш за все, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо вираховувати ціну від ціни, що дотується – це звичайна економічна логіка".

Президент України Володимир Зеленський при цьому сказав: "В рамках нашої нормандської зустрічі ми не обговорювали питання транзиту газу, а от на двосторонній зустрічі з президентом РФ ми говорили про це. Мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників обговорюватимуть деталі договору про транзит газу".

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