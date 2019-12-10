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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Путін пожартував у бік Зеленського, Макрона та Меркель: А у нас в квартирі газ, а у вас?

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      Путін на брифінгу "нормандської четвірки" говорив і про газ для України / РИА

      Україна може купувати газ за ціною, на 25% нижчою – якщо домовиться з Росією про "спільну чесну роботу". Про це президент РФ Володимир Путін говорив на пресконференції за підсумками нормандського саміту 9 грудня. Причому почав розмову про газ лідер Кремля з неоднозначного жарту.

      Путін заговорив на брифінгу про газ у формі жарту. Але варто зауважити, що звертався він у цей момент і до лідерів Німеччини та Франції, які споживають чимало російського газу, який до них постачається у тому числі й через українську ГТС.

      Найголовніше: Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

      А після жарту російський лідер акуратно перевів мову на тему знижки на газ безпосередньо для України – українського промислового споживача.

      Пам'ятаєте відомий дитячий віршик: "А у нас у квартирі газ. А у вас?". І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу,
      – сказав Путін.

      І додав: "Може бути дешевше на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач. Перш за все, промисловий споживач. Тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується. І ми не можемо вираховувати ціну від ціни, що дотується – це звичайна економічна логіка".

      Президент України Володимир Зеленський при цьому сказав: "В рамках нашої нормандської зустрічі ми не обговорювали питання транзиту газу, а от на двосторонній зустрічі з президентом РФ ми говорили про це. Мені здається, що це питання ми розблокували. І вже на рівні радників обговорюватимуть деталі договору про транзит газу".

      До теми: Зеленський оприлюднив деталі перемовин щодо нового контракту з Росією на транзит газу

      Препарат-вбивця руйнує пухлини раку крові і лімфоми
      9 грудня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Новини України Газ Новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандська зустріч 2019
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