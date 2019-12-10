Путин пошутил в сторону Зеленского, Макрона и Меркель: А у нас в квартире газ, а у вас?

Украина может покупать газ по цене, на 25% ниже – если договорится с Россией о "совместной честной работе". Об этом президент РФ Владимир Путин говорил на пресс конференции по итогам нормандского саммита 9 декабря. Причем начал разговор о газе лидер Кремля с неоднозначной шутки.

Путин заговорил на брифинге о газе в форме шутки. Но стоит заметить, что обращался он в этот момент и к лидерам Германии и Франции, которые потребляют много российского газа, который к ним поставляется в том числе и через украинскую ГТС.

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А после шутки российский лидер аккуратно перевел речь на тему скидки на газ непосредственно для Украины – украинского промышленного потребителя.

Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас есть. И будет. Но может быть намного дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе,

– сказал Путин.

И добавил: "Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену цены, что дотируется – это обычная экономическая логика".

Президент Украины Владимир Зеленский при этом сказал: "В рамках нашей нормандской встречи мы не обсуждали вопрос транзита газа, а вот на двусторонней встрече с президентом РФ мы говорили об этом. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали . И уже на уровне советников будут обсуждать детали договора о транзите газа".