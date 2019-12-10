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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Путин пошутил в сторону Зеленского, Макрона и Меркель: А у нас в квартире газ, а у вас?

      24 Читати новину українською
      Путин на брифинге "нормандской четверки" говорил и о газе для Украины / РИА

      Украина может покупать газ по цене, на 25% ниже – если договорится с Россией о "совместной честной работе". Об этом президент РФ Владимир Путин говорил на пресс конференции по итогам нормандского саммита 9 декабря. Причем начал разговор о газе лидер Кремля с неоднозначной шутки.

      Путин заговорил на брифинге о газе в форме шутки. Но стоит заметить, что обращался он в этот момент и к лидерам Германии и Франции, которые потребляют много российского газа, который к ним поставляется в том числе и через украинскую ГТС.

      Самое главное: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

      А после шутки российский лидер аккуратно перевел речь на тему скидки на газ непосредственно для Украины – украинского промышленного потребителя.

      Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас есть. И будет. Но может быть намного дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе,
      – сказал Путин.

      И добавил: "Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену цены, что дотируется – это обычная экономическая логика".

      Президент Украины Владимир Зеленский при этом сказал: "В рамках нашей нормандской встречи мы не обсуждали вопрос транзита газа, а вот на двусторонней встрече с президентом РФ мы говорили об этом. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников будут обсуждать детали договора о транзите газа".

      К теме: Зеленский обнародовал детали переговоров по новому контракту с Россией на транзит газа

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Газ Новости Украины Владимир Путин Владимир Зеленский Новости России Нормандская встреча 2019
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