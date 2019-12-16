Газовые переговоры: "Нафтогаз" отрицает достижения договоренностей с Россией
"Нафтогаз Украины" отрицает достижения любых транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа. Переговоры пока продолжаются.
Любые договоренности озвучат официальные источники, об этом сообщает пресс-служба компании.
Важно: "Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене – известно
Да, после очередного этапа переговоров 13 декабря ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продлении транзита газа после 1 января 2020 года.
Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии,
– отмечают в компании.
Вопрос газа обсуждали только во время встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита. По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение
о транзита газа в Европу через украинскую территорию. Действующий договор заканчивается 31 декабря.
Что нужно знать о переговорах по транзиту газа
- Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
- Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом в РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
- В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
- "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
- В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.