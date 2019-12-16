Газовые переговоры: "Нафтогаз" отрицает достижения договоренностей с Россией

"Нафтогаз Украины" отрицает достижения любых транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа. Переговоры пока продолжаются.

Любые договоренности озвучат официальные источники, об этом сообщает пресс-служба компании.

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Да, после очередного этапа переговоров 13 декабря ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продлении транзита газа после 1 января 2020 года.

Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии,

– отмечают в компании.

Вопрос газа обсуждали только во время встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита. По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение

о транзита газа в Европу через украинскую территорию. Действующий договор заканчивается 31 декабря.

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