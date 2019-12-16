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      Газовые переговоры: "Нафтогаз" отрицает достижения договоренностей с Россией

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      "Нафтогаз" отрицает достижения договоренностей с РФ по транзиту, переговоры продолжаются / Shutterstock

      "Нафтогаз Украины" отрицает достижения любых транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа. Переговоры пока продолжаются.

      Любые договоренности озвучат официальные источники, об этом сообщает пресс-служба компании.

      Важно: "Нафтогаз" и "Газпром" провели переговоры в Вене – известно

      Да, после очередного этапа переговоров 13 декабря ряд СМИ сообщили о якобы достижении предварительных договоренностей о продлении транзита газа после 1 января 2020 года.

      Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии,
      – отмечают в компании.

      Вопрос газа обсуждали только во время встречи между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита. По словам Зеленского, существует большая вероятность того, что Украина и Россия в ближайшее время подпишут новое соглашение
      о транзита газа в Европу через украинскую территорию. Действующий договор заканчивается 31 декабря.

      Что нужно знать о переговорах по транзиту газа

      • Контракт о транзите газа в Европу между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.
      • Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, а в России предлагают только на 1 год. При этом в РФ требуют, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В "Нафтогазе" же заявляют, что Украина не собирается забыть 22 миллиарда долларов, которые должна Россия.
      • "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах.
      • В "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Владимир Путин заявляет, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. В то же время, в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Тарифы на газ Газпром Нафтогаз Газовый контракт Газовый конфликт Газ
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